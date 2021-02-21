Мантуров: Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и Казахстан ведут переговоры по поставкам самолетов SSJ-100 и МС-21. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. По его словам, на данный момент Россия не планирует "агрессивно выходить на внешние рынки" с экспортом самолетов, но тем не менее такая работа ведется, и в первую очередь РФ будет рассматривать рынки ЕврАзЭС.

"Мы с Казахстаном сейчас ведем переговоры на эту тему [поставок авиатехники], это касается МС-21 и SSJ-100, - отметил министр, добавив, что пока о количестве и сроках поставок говорить рано. - Мы буквально недавно встречались с вице-премьером [Казахстана], с Романом Васильевичем Скляром, с ним говорили потенциально о заинтересованности и о постепенном переходе к предметным переговорам с потенциальным покупателем - одной из казахстанских авиакомпаний".

Погранслужба Казахстана использует один самолет SSJ-100 в VIP-комплектации с 2016 года.