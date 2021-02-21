Россия и ОАЭ создадут СП для разработки сверхзвукового бизнес-джета

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) образуют совместное предприятие для разработки и создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Об этом журналистам сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров в рамках своей рабочей поездки в ОАЭ. По его словам, со стороны ОАЭ в проекте будет участвовать суверенный фонд Абу-Даби Mubadala

"Это будет совместное предприятие. Вопрос, какое это будет долевое участие. Пока мы к этому вопросу еще не подходили. С эмиратской стороны это будет Mubadala, с нашей - понятно, что это будет ОАК [Объединенная авиастроительная корпорация], возможно, какая-то из ее "дочек", - отметил министр.

Мантуров сообщил, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет планируется создать в двух версиях: пассажировместимостью до 8 и до 30 человек. По его словам, облик самолета может быть разработан в конце 2021 - начале 2022 года.

"Пока мы оптимистически смотрим [на сроки создания облика самолета]: до конца 2021 года, но может быть начало 2022 года. Основные параметры в моем понимании на 80% сверстаны: это скорость 1,5-1,8 Маха. При том, что на скорости 1,8 Маха можно лететь не менее четырех часов. А что касается версии, то речь идет о 8-местной VIP-машине, и 30-местной пассажирской машине", - отметил он.

Сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Маха. Для сравнения, современный Airbus A350 развивает максимальную скорость в 0,89 Маха (945 км/ч на высоте 12 тыс. 190 м).

Ранее Мантуров сообщал, что сверхзвуковой пассажирский бизнес-джет может появиться в 2027 году. На данный момент НИЦ "Институт имени Жуковского" ведет разработку концепции и программы создания сверхзвукового гражданского самолета. Параллельно над разработкой и созданием такого самолета работает и "Туполев".

Проект создания сверхзвукового самолета в России был анонсирован в 2019 году. Мантуров сообщал, что инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн. Глава "Объединенной авиастроительной корпорации" Юрий Слюсарь отмечал, что сверхзвуковой бизнес-джет ориентирован в основном на мировой рынок. Потенциальные рынки - Юго-Восточная Азия и Ближний Восток.