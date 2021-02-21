Tawazun планирует начать продажи российского седана Aurus в ОАЭ в конце года

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг Tawazun планирует начать продажи российского представительского автомобиля Aurus в ОАЭ в конце этого года, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров. Позже планируется, что холдинг будет поставлять автомобили в страны Ближнего Востока и в Северную Африку.

"Tawazun доволен сотрудничеством, даже планирует начать продажи в конце этого года уже в Эмиратах. Ну и постепенно расширяя рынки сбыта, имея хаб в Эмиратах, [начать поставки] на весь Ближний Восток и Северную Африку", - сказал он.

Мантуров добавил, что на данный момент в ОАЭ уже сертифицирован седан и лимузин Aurus, и в ближайшее время планируется сертификация удлиненного седана, спрос на который в ОАЭ "будет даже, наверное, больше, чем на обычный седан". Более того, в Эмиратах "очень ждут появления в следующем году уже серийного производства SUVа [кроссовера]".

Эмиратский холдинг Tawazun имеет долю в 36% в компании ООО "Аурус". Соглашение о покупке доли было подписано в 2019 году, одно из условий сделки - холдинг должен инвестировать в компанию 110 млн евро в течение ближайших трех лет и стать генеральным дистрибутором модельной линейки Aurus в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

Aurus - первый российский бренд премиальных автомобилей, созданный "с нуля" специалистами НАМИ с использованием иностранных разработок и комплектующих. Пока автомобили поштучно производятся на мощностях московской площадки НАМИ. Массовое производство должно начаться в 2021 году на заводе автомобильного производителя Sollers в Алабуге (Татарстан). Кроме Tawazun, акционерами Aurus выступают ФГУП "НАМИ" (63,5%) и Sollers (0,5%).