Деловой совет Россия-ОАЭ обсудит вопросы кооперации в сфере АПК

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Представители деловых кругов России и Объединенных Арабских Эмиратов обсудят 22 февраля на первом очном заседании делового совета Россия-ОАЭ в Дубае вопросы кооперации двух стран в сфере агропрома. Об этом ТАСС сообщил председатель российско-эмиратского делового совета и глава "Росгеологии" Сергей Горьков.

По его словам, деловой совет изменит формат работы и сосредоточится на выстраивании прямых неформальных контактов между представителями бизнеса.

"Если мы хотим развивать взаимоторговый оборот [между Россией и ОАЭ], то, конечно, компании должны это делать не только через официальные каналы, но и business to business. Наша задача - сформировать такую платформу, - сказал он. - Мы [в рамках совета] также делаем круглый стол по АПК, совмещаем с выставкой Gulfood, которая пройдет в Дубае".

По его словам, недавно состав совета был переизбран, в него вошло более 20 российских компаний (например, СИБУР, "Крокус-Групп", Сколково), а также крупнейшие эмиратские представители, например, суверенный фонд Mubadala.