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IDEX - 2021
Обновлено 

"Росгеология" планирует закупить десятки беспилотников

Глава компании Сергей Горьков уточнил, что, в частности, рассматривается закупка техники отечественного производства

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" планирует закупить десятки беспилотников разных типов для геологоразведки, в том числе рассматривается закупка техники отечественного производства. Об этом заявил ТАСС глава компании Сергей Горьков в кулуарах военно-промышленной выставки IDEX-2021.

"Мы рассматриваем возможность закупки нескольких видов беспилотников, в том числе производимых нашими российских предприятиями. <...> Речь может идти о приобретении десятков аппаратов разного типа", - сказал он.

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