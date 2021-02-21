АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Холдинг "Росгеология" планирует закупить десятки беспилотников разных типов для геологоразведки, в том числе рассматривается закупка техники отечественного производства. Об этом заявил ТАСС глава компании Сергей Горьков в кулуарах военно-промышленной выставки IDEX-2021.

"Мы рассматриваем возможность закупки нескольких видов беспилотников, в том числе производимых нашими российских предприятиями. <...> Речь может идти о приобретении десятков аппаратов разного типа", - сказал он.