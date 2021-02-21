АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия и ОАЭ проведут совместный форум по промышленному сотрудничеству, дата и место будут определены позднее, сообщил глава Минпромторга РФ Денис Мантуров журналистам после встречи с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном.

"Мы рассчитываем на то, что основной прирост экономического сотрудничества будет за счет активных связей малых и средних предприятий. Для этого нам нужно активнее использовать площадки в первую очередь тех выставок, которые традиционно используются, ну и договорились о том, что проведем отдельный бизнес-форум российско-эмиратского сотрудничества в области промышленности. Мы определимся с местом и со сроками проведения", - сказал он.

Министр отметил, что вопрос проведения форума обсуждался еще в конце 2019 года, однако на сроки повлияла пандемия.

Мантуров возглавляет российскую делегацию на крупнейшей оборонной выставке Ближнего Востока IDEX-2021 в ОАЭ. Ранее в ходе рабочей поездки он провел переговоры с министром иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ шейхом Абдаллой бин Заедом аль-Нахайяном в формате встречи сопредседателей Российско-Эмиратской комиссии по торговому, экономическому и техническому сотрудничеству, а также с гендиректором инвестиционного фонда Mubadala Халдуном Халифой Аль-Мубараком.