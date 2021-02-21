В ФТС заявили, что оформление ввозимой в РФ цветочной продукции происходит без задержек

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ввозимая в Россию цветочная продукция оформляется без задержек, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

"Оформление ввозимой в Россию цветочной продукции происходит без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. Обращаем внимание, что информация о якобы имеющих место задержках в таможенном оформлении цветочной продукции и, как следствие, возможном дефиците цветов, распространяемая рядом СМИ, не соответствует действительности. Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн)", - говорится в сообщении.

ФТС России обращает внимание, что добросовестные импортеры цветочной продукции трудностей на российском рынке не испытывают. "Непроверенная информация в ряде СМИ могла быть инициирована в преддверии праздника 8 Марта интересантами серых схем по ввозу цветов. Таможенное оформление проходит без сбоев, несмотря на увеличивающийся объем прохождения грузовых транспортных средств с партиями цветочной продукции. В Московском областном центре электронного декларирования (на этот регион приходится основной объем ввоза цветов) и на постах фактического контроля существенно увеличено количество оформляющих инспекторов, приняты дополнительные меры для минимизации сроков выпуска. В результате товар выпускается день-в-день", - добавили в пресс-службе ФТС.