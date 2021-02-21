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IDEX - 2021
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Россия может передать ОАЭ технологию производства композитов

Глава Минпромторга Денис Мантуров пояснил, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить производство композитов инфузионной технологией в ОАЭ и позже разместить в этой стране заказ на производство

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Россия изучает возможность передачи ОАЭ технологии создания композитных деталей инфузионным методом. Об этом журналистам в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX-2021 сообщил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

"Мы же перешли на собственное сырье для производства композитных деталей. И готовы с коллегами, мы в том числе затрагивали эту тему [в рамках рабочей поездки в ОАЭ] передачи технологий [создания композитных материалов] и рассматриваем как дополнительных поставщиков. С учетом расширения и наращивания объемов производства нам нужно будет либо самим расширять мощности, либо партнеров привлекать", - сказал он.

В 2019 году российская делегация посещала эмиратские предприятия, которые производят композиты, и осталась удовлетворена их качеством, сказал министр. Мантуров уточнил, что Россия использует инфузорный метод производства, а ОАЭ - классический.

Министр пояснил, что Россия заинтересована в том, чтобы наладить производство композитов инфузионной технологией в ОАЭ и позже разместить в этой стране заказ на производство. "Это облегчит задачу по масштабированию собственного производства", - отметил он.

Россия начала производство собственных композитных деталей после того, как санкции США в отношении Объединенной авиастроительной корпорации и Ростеха привели к прекращению поставок композитных материалов для крыла разрабатываемого в России самолета МС-21.

Теги
Мантуров, Денис ВалентиновичОАЭРоссияIDEX - 2021
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