Доход туротрасли уезда Динъань на Хайнане в новогодние каникулы составил $7,72 млн

ХАЙКОУ /Китай/, 21 февраля. /ТАСС/. Доходы туристической отрасли уезда Динъань в южной китайской провинции Хайнань в период национальных каникул с 11 по 17 февраля по случаю Нового года по лунному календарю превысили 49,87 млн юаней (около $7,72 млн). Об этом сообщил информационный портал "Наньхайван" .

По его данным, за неделю праздников расположенный в северо-восточной части острова уезд принял более 117,2 тыс. туристов.

В материале указывается, что наибольшей популярностью среди приезжих пользовались такие достопримечательности, как пик Вэньби, где в 2005 году был построен крупнейший на острове даосский монастырь, а также Хайнаньский тропический парк, где обитают свыше 30 тыс. птиц, принадлежащих более чем к 300 видам.

Согласно официальным данным, в этом году за неделю новогодних каникул провинция Хайнань приняла свыше 4,5 млн туристов. Доходы туристической отрасли острова с 11 по 17 февраля превысили 5,8 млрд юаней (около $900 млн). В 2019 году за неделю новогодних праздников Хайнань посетили более 5,8 млн человек.

Новый год по лунному календарю наступил в ночь с 11 на 12 февраля и завершится 31 января 2022 года. Его покровителем является белый металлический бык.