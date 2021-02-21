Чемезов допустил производство сверхзвукового бизнес-джета в России

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Производство сверхзвукового бизнес-джета, возможно, будет полностью организовано в России, сообщил журналистам в кулуарах оборонно-промышленной выставки IDEX 2021 глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов. По его словам, эмиратская сторона, может быть, поучаствует в проекте только финансово.

"Пока, может быть, производство будет полностью у нас. Может быть, они [ОАЭ] будут участвовать как финансовый инвестор. Но все пока что на начальном этапе [проработки]", - сказал он.

В воскресенье глава Минпромторга РФ Денис Мантуров сообщил журналистам, что Россия и ОАЭ образуют совместное предприятие для создания сверхзвукового пассажирского бизнес-самолета. Также Мантуров сообщил, что основные параметры машины уже определены: она будет развивать скорость до 1,8 Маха (сверхзвуковой считается скорость от 1 до 5 Махов - прим. ТАСС). Также у самолета будет две версии: одна - пассажировместимостью до восьми человек, вторая - до 30 человек. Инвестиции в проект на первом этапе оцениваются в $100 млн.