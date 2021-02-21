Nord Stream 2 AG запросила у Германии немедленного разрешения на строительство в ее водах

БЕРЛИН, 21 февраля. /ТАСС/. Оператор "Северного потока - 2", компания Nord Stream 2 AG подала в Федеральное ведомство по судоходству и гидрографии (BSH) запрос на немедленную выдачу разрешения на строительство газопровода в водах Германии. Об этом сообщила в воскресенье радиостанция NDR .

Представитель регулятора подтвердила получение запроса, отметив, что "он рассматривается". Когда ведомство примет по нему решение, пока не сообщается.

Тем самым Nord Stream 2 AG отреагировала на жалобу касательно продолжения строительства трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ со стороны немецких экологических организаций - Deutsche Umwelthilfe и Союза защиты природы. Они опротестовали решение BSH о выдаче разрешения на строительство "Северного потока - 2" в водах ФРГ, аргументируя, что регулятор не учел доводы, касающиеся охраны окружающей среды и климата. BSH пришло к выводу, что отрезок газопровода действительно проходит по краю заповедника для птиц, но в свете глубины, на которой будет пролегать труба, имеет "скорее незначительное значение для определенных видов перелетных птиц". Кроме того, отмечалось, что в этом районе и без строительных работ наблюдается довольно активное судоходство.

15 января BSH выдало разрешение на строительство трубопровода "Северный поток - 2" в водах ФРГ до конца мая. Как отмечается, речь идет о работах по прокладке труб в германской исключительной экономической зоне протяженностью 16,5 км.

Проект "Северный поток - 2" предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м в год от побережья России через Балтийское море до Германии. К настоящему времени было уложено более 2 300 км газопровода "Северный поток - 2" (около 95%).