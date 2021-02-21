"Уралвагонзавод" снизит стоимость производства танка "Армата"

АБУ-ДАБИ, 21 февраля. /ТАСС/. Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в госкорпорацию "Ростех") намерен снизить стоимость основного боевого танка Т-14 "Армата" в ходе его серийного производства. Об этом журналистам на международной выставке вооружений IDEX - 2021 сообщил генеральный директор - главный конструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в концерн "Уралвагонзавод" госкорпорации "Ростех") Андрей Терликов.

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"Даже сегодня по <...> контрактам <...> между УВЗ и Министерством обороны РФ цифры адекватные. Здесь будет встречное движение: мы отработаем технологию, снизим трудоемкость, повысим технологичность и, учитывая дефлятор под новые контракты, согласуем цену, которая устроит обе стороны", - проинформировал Терликов.

По его словам, "говорить однозначно, что это массовая машина, пока рано".

Гендиректор добавил, что реальная стоимость танка будет определена на третий год серийного производства. "Тогда будет закончена отработка технологий по изготовлению финального образца, изготовлению составных частей", - пояснил Терликов.

Танк Т-14 на платформе "Армата", разработанный концерном "Уралвагонзавод", был впервые продемонстрирован на параде 9 мая 2015 года. В 2019 году он прошел предварительные испытания. Новый танк принципиально отличается от аналогов. Главное его новшество - необитаемая башня. Экипаж "Арматы" расположен в изолированной бронированной капсуле в корпусе танка, откуда дистанционно управляет вооружением. Это значительно снижает вероятность гибели экипажа в бою.

В июле 2018 года вице-премьер по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрий Борисов заявил, что танки на платформе "Армата" очень дорогие по сравнению с существующими моделями.