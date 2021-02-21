Эксперты спрогнозировали цены на цветы к 8 Марта

МОСКВА, 21 февраля. /ТАСС/. Ассоциация "Теплицы России", в которую входят 242 предприятия, в том числе 127 тепличных хозяйств, ожидает рост цен на цветы к 8 февраля из-за сложностей с поставками импортных цветов. Об этом ТАСС сообщил президент ассоциации Алексей Ситников.

"Дефицит импортного цветка есть, поскольку проблемы на границе с Белоруссией, и импорт сейчас очень дорогой. Российские производители не в состоянии покрыть этот дефицит, что, соответственно, повлечет за собой увеличение цен. Основное повышение цен будет в понедельник. Если цветка на остатках не будет, то цены могут подниматься каждый день", - сказал он, отметив, что традиционно цветы к 8 марта дорожают на 20%, а в этом году из-за трудностей с импортом могут подорожать "еще на 15-20%".

Ранее в ФТС сообщили, что ввозимая в Россию цветочная продукция оформляется без задержек, несмотря на рекордный объем поступающих партий. Так, в период с 15 по 20 февраля 2021 года в целом по России центры электронного декларирования выпустили более 1 453 тонн срезанных цветов и бутонов - в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2020 года (592 тонны) и в 2,3 раза больше, чем за аналогичный период 2019 года (635 тонн).