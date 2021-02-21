Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после ее появления на рынке. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал Electrek.

По его сведениям конфигурация электромобиля под названием Standard Range, способная преодолевать порядка 392 км на одной зарядке, была удалена из конфигуратора на сайте компании. Начальная стоимость автомобиля составляла $42 тыс. При этом Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $1 тыс. Информации о причинах таких решений пока не приводится.