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Tesla приостановила продажи бюджетной версии Model Y

Начальная стоимость автомобиля составляла $42 тыс.

НЬЮ-ЙОРК, 21 февраля. /ТАСС/. Tesla приостановила продажи бюджетной версии электрокроссовера Model Y всего через месяц после ее появления на рынке. Об этом в воскресенье сообщил интернет-портал Electrek.

По его сведениям конфигурация электромобиля под названием Standard Range, способная преодолевать порядка 392 км на одной зарядке, была удалена из конфигуратора на сайте компании. Начальная стоимость автомобиля составляла $42 тыс. При этом Tesla снизила цену на более престижную версию Long Range на $1 тыс. Информации о причинах таких решений пока не приводится.

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