Эксперты считают, что восстановление Госплана в России невозможно и лишено смысла

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Восстановление системы планирования, аналогичной Госплану СССР, в России невозможно в силу нескольких причин и лишено смысла, отметили эксперты в разговоре с ТАСС.

Госплан РСФСР, позднее ставший Госпланом СССР, был создан декретом Совнаркома РСФСР от 22 февраля 1921 года. В России сейчас разработан национальный план действий и нацпроекты, которые, по словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, являются элементами плановой работы властей РФ. Однако эксперты отмечают, что восстановление системы централизованного государственного планирования, которая была в СССР, в России невозможно.

"Возврат к системе Госплана в России в буквальном смысле абсолютно невозможен. Причина проста - в децентрализованной капиталистической экономике подобное планирование лишено смысла", - отметил руководитель аналитического отдела департамента персонального банковского обслуживания банка "Зенит" Георгий Окромчедлишвили.

По его словам, наряду с положительными элементами, система централизованного планирования несет в себе значительные недостатки.

"Смысл многолетних планов состоит в фактической фиксации планируемых капитальных затрат на основе некоторого сложного плана и директивном назначении объемов выпусков предприятий. У такого подхода есть свои плюсы - можно хорошо просчитать нужный объем производства для удовлетворения базовых потребностей населения в самых необходимых благах. Но есть и существенные недостатки: невозможно гибко подстраиваться под меняющиеся вкусы и запросы населения. Система центрального планирования разрушает стимулы к конкуренции, что ведет к падению мотивации и эффективности производства", - отмечает Окромчедлишвили.

С ним согласен профессор школы финансов НИУ ВШЭ Иван Родионов. Он считает, что текущие шаги государства по регулированию цен на ряд продуктов питания не стоит рассматривать как начало пути к созданию системы централизованного планирования и к плановой экономике.

"Во-первых, создание Госплана заняло почти 15 лет. У нас этого срока нет. Во-вторых, на самом деле Госплан увязывал деятельность министерств. В том виде, в котором были министерства, занимавшиеся распределением ресурсов, выдачей заданий, у нас не существует", - объясняет эксперт

Кроме того, по его словам, все принципиальные решения Госплана утверждались Политбюро СССР, создание которого сейчас в России невозможно.

"Все решение Госплана, они утверждались Политбюро. Поэтому Политбюро, фактически, вплоть до мелких хозяйственных решений принимало. Понятно, что Политбюро нет, и непонятно откуда бы оно взялось", - отметил Родионов.

Успешный пример

Георгий Окромчедлишвили в свою очередь отметил, что хотя в Китае и существует централизованное планирование, его характер ограничен.

"Но есть же в мире примеры успешных коммунистических стран, таких, как Китай? Да, но в Китае сейчас имеет место госкапитализм, центральное планирование в котором носит ограниченный характер. Характерно, что с 2006 года вместо словосочетания "пятилетний план" китайцы используют что-то вроде "пятилетние задачи". Это отражает характер влияния государства на экономическую активность", - говорит эксперт.

По его словам, госрегулирование в Китае выстроено за счет системы преференций, субсидий и стимулирования, в рамках которого работают частные компании.

"Китайцы отдают на откуп внедрение новых идей и создание производств частному бизнесу, но выстраивают нужную им систему мотивации с помощью субсидий, специального кредитования со стороны банков и таможенной политики. Именно так китайские власти за счет щедрой системы субсидирования запустили, по сути, с нуля огромную отрасль электрокаров и батарей к ним, уже перегнав в этом американцев", - подчеркнул Окромчедлишвили.