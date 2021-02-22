Торги на бирже Гонконга открылись ростом индекса Hang Seng на 1,39%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 22 февраля. /ТАСС/. Новая торговая неделя на Гонконгской фондовой бирже открылась в понедельник ростом котировок. Индекс Hang Seng поднялся на 426 пунктов (1,39%) и достиг отметки 31 071, свидетельствуют данные этой площадки.

Это самое высокое значение биржевого индикатора с мая 2018 года. Наиболее заметным стал рост стоимости активов, связанных с телекоммуникационным и сырьевым секторами. На 5,5% подорожали акции оператора сотовой связи China Unicom, на 7% - китайского золотодобывающего предприятия Zijin Mining.

Котирующиеся в Гонконге ценные бумаги российского алюминиевого гиганта "Русал" укрепились на 4,52% - до 4,39 гонконгских долларов за единицу (0,57 центов США).