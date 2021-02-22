Ирландия направила товары для участия в потребительской ярмарке на Хайнане

ХАЙКОУ /Китай/, 22 февраля. /ТАСС/. Ирландия стала одним из первых государств, направивших товары на Первую Китайскую международную потребительскую ярмарку, которая в мае пройдет на Хайнане. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, партия груза на прошлой неделе была погружена на контейнерное судно, которое покинуло гавань в городе Корк на юге страны. Как уточнило Управление международного экономического развития Хайнаня, Дублин подготовил для экспозиции лучшую продукцию и собирается представить на ней свои лучшие бренды.

Работа национального павильона Ирландии организована при активной поддержке дипломатической миссии этой страны в Пекине. Посетители выставки смогут ознакомиться с 13 торговыми марками. В перечне заявленной продукции - детское сухое молоко, виски, джин, изделия из овечьей шерсти и прочие потребительские товары. Интерес к участию в ярмарке выразили многие ирландские компании, относящиеся к категории малого и среднего бизнеса.

"Мы приложим активные усилия, чтобы навести новые мосты для сотрудничества", - подчеркнул председатель Торговой ассоциации китайских предприятий в Ирландии Ван Чжидун. Он выразил надежду, что потребительская ярмарка на Хайнане станет крупным регулярным событием, которое позволит укрепить международные торговые отношения между КНР и европейскими государствами.

Первая Китайская международная потребительская ярмарка пройдет 7-10 мая в Хайкоу. Это мероприятие - одна из мер по реализации Генеральной программы развития Хайнаньского порта свободной торговли, которая 1 июня прошлого года была опубликована Центральным комитетом Коммунистической партии Китая и Госсоветом КНР. ЭКСПО состоится в международном выставочном центре, площадь экспозиций составит 80 тыс. кв. метров.