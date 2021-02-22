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Эксперты рассказали о самых популярных у россиян странах для авиапутешествий

По данным Туту.ру, наибольшим спросом пользуются авиабилеты из России в Армению, сюда продали почти 20% билетов среди всех зарубежных направлений
Ереван Александр Рюмин/ТАСС
Описание
Ереван
© Александр Рюмин/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиабилеты из России в Армению пользуются наибольшим спросом у российских путешественников в первом полугодии 2021 года, говорится в исследовании сервиса путешествий Туту.ру, которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По данным продаж Туту.ру, самая популярная страна у российских авиапутешественников в период с января по июнь - это Армения. Сюда продано почти 20% билетов среди всех зарубежных направлений, доля страны в спросе на авиабилеты у самостоятельных путешественников выросла почти в полтора раза по сравнению с прошлым годом (анализировались билеты, оформленные с 1 января по 15 февраля, вылеты с 1 января по 30 июня)", - отмечается в исследовании.

Средняя стоимость авиабилета из Москвы в Ереван составляет чуть более 13 тыс. рублей, за год средний чек на авиабилеты по этому маршруту вырос более чем в два раза. На втором месте по популярности - Киргизия. Также в десятку наиболее популярных стран входят Молдавия, Азербайджан, Белоруссия, Объединенные Арабские Эмираты, Египет и Украина.

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