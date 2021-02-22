Fix Price подтвердил планы проведения IPO на Лондонской бирже

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Ретейлер Fix Price подтвердил планы провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Об этом говорится в сообщении компании.

Отмечается, что ретейлер планирует подать заявку на включение глобальных депозитарных расписок в сегмент стандартного листинга официального списка Управления по финансовому регулированию и надзору Великобритании, а также о допуске GDR к торгам на основном рынке Лондонской фондовой биржи и на Московской бирже.

Окончательная цена размещения акций будет определена после формирования книги заявок, ожидается, что торги на Лондонской бирже начнутся в марте.

Ранее ретейлер объявил о потенциальном намерении провести IPO на Лондонской фондовой бирже. Также компания получила листинг депозитарных расписок на Московской бирже. Бумаги включены в первый котировальный список. Дата начала торгов пока не раскрывается.

На сегодняшний день работает 4 191 магазин Fix Price более чем в 1 тыс. населенных пунктах в 78 субъектах России, а также в Казахстане, Грузии, Белоруссии, Латвии, Киргизии и Узбекистане. Выручка Fix Price по итогам 2020 года выросла на 33%, до 190 млрд рублей. Чистая прибыль компании увеличилась на 33,4%, до 17,57 млрд рублей.