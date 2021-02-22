Посол РФ сообщил, что Аргентина проявляет интерес к покупке российских вертолетов

БУЭНОС-АЙРЕС, 22 февраля. /ТАСС/. Власти Аргентины проявляют интерес к покупке российских вертолетов для обслуживания своих антарктических станций. Об этом сообщил посол РФ в республике Дмитрий Феоктистов по итогам состоявшегося в Буэнос-Айресе заседания межправкомиссии по военно-техническому сотрудничеству.

"Сейчас в ходе заседания аргентинцы подтвердили, что их эта техника интересует. Они были бы готовы рассмотреть возможность приобретения дополнительных вертолетов, когда это позволит финансовая ситуация", - сказал посол журналистам.

В 2011 году Аргентина купила два вертолета Ми-171. "И аргентинским летчикам, и руководству Минобороны эти вертолеты нравятся", - добавил Феоктистов. Он отметил, что Аргентина в последнее время добивалась распространения своего суверенитета на часть Антарктиды, расширяя границы континентального шельфа на основе решений комиссии ООН по морскому праву, и нуждается в технике, которую можно использовать в этих районах.

По словам посла, в ходе заседания межправкомиссии обсуждались и другие возможности для взаимодействия. "Особый интерес аргентинцы проявили к таким формам сотрудничества, которые предусматривают хотя бы частичную локализацию производства и передачу технологий. Нас этот подход в принципе тоже устраивает, мы готовы сотрудничать", - сказал Феоктистов.