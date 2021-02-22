Акции "Норникеля" снижаются на Мосбирже на 4%

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Акции "Норильского никеля" в ходе торгов на Московской бирже упали на 4,71% и в моменте торговались по 25 812 рублей за бумагу, свидетельствуют данные торговой площадки.

Котировки компании снижаются второй день подряд. Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявлял об обрушении здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Потанин сообщил, что "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, а также назвал грубое нарушение техники безопасности причиной аварии.

Норильская обогатительная фабрика ООО "Медвежий ручей" (дочерняя компания "Норникеля") запущена в эксплуатацию в 1948 году. Фабрика перерабатывает весь объем вкрапленных руд месторождения "Норильск-1", а также медистые и вкрапленные руды Октябрьского и Талнахского месторождений, бедные обороты с Медного завода с получением никелевого и медного концентратов.