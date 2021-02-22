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Приемка в эксплуатацию первого блока БелАЭС планируется в апреле-мае

МИНСК, 22 февраля. /ТАСС/. Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае. Об этом сообщил сегодня журналистам первый заместитель начальника Департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС (Госатомнадзор) Леонид Дедуль.

"Приемку в эксплуатацию первого энергоблока Белорусской АЭС будет проводить приемочная комиссия. Распоряжением премьер-министра будет утвержден состав этой группы. - отметил Дедуль, слова которого приводит агентство БелТА. - Ожидаемые сроки приемки - апрель-май. Затем, при положительном заключении комиссии, будет ввод [блока] в эксплуатацию".

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