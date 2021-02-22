В Boeing заявили, что авиакомпании РФ не используют самолеты серии 777 с двигателями PW

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Российские авиакомпании, у которых в эксплуатации находятся самолеты Boeing серии 777, не используют борты этой серии с двигателями Pratt & Whitney PW 4000, полеты которых планируется приостановить. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Boeing.

"В России нет самолетов [Boeing 777] с такими двигателями", - сказал он

Ранее крупнейшие эксплуатанты Boeing 777 в России, "Аэрофлот" и "Россия", сообщили ТАСС, что не используют такие самолеты.

Компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером компании United Airlines.

Среди российских авиакомпаний самолеты Boeing серии 777 эксплуатируют "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Azur air, "Ираэро", следует из данных портала planespotters.net.