Курс доллара на Мосбирже поднимался до 75,08 рубля

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов Московской биржи рос по отношению к рублю на 1,34%, достигая 75,0750 рубля, свидетельствуют данные площадки.

В последний раз курс доллара находился выше 75 рублей 5 февраля текущего года.

К 13:00 мск курс доллара составил 74,78 рубля (+0,94%). Курс евро рос на 0,71% - до 90,5325 рубля.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,59 % - до $63,28 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 0,51% и торгуется на уровне $59,56 за баррель.