Росавиация не рассматривает вопрос приостановки полетов Boeing 777 в РФ

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Авиакомпании РФ используют самолеты Boeing 777-300ER, которые оборудованы двигателями General Electric GE90-115B. Эксплуатацию этих самолетов не планируется приостанавливать, говорится в сообщении Росавиации.

Ранее компания Boeing направила рекомендацию всем авиалиниям приостановить полеты своих самолетов серии 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000 после инцидента с аналогичным авиалайнером компании United Airlines.

"Российские авиакомпании имеют воздушные суда модификации Boeing 777-300ER, оборудованные двигателями General Electric GE90-115B, - отмечается в сообщении Росавиации. - В настоящее время вопрос о приостановке этой модификации Boeing 777 не рассматривается как Федеральной авиационной администрацией США, так и российскими авиационными властями"

В Росавиации уточнили, что разрушение двигателя Pratt & Whitney PW4000-112 произошло на воздушном судне Boeing 777-222 авиакомпании United Airlines, который находился в эксплуатации больше 25 лет.

"Наработка двигателя к моменту разрушения составила около 37 тыс. летных часов. В настоящее время в эксплуатации в различных авиакомпаниях мира находится 59 воздушных судов этой модификации. Как ожидается, Федеральная авиационная администрация США до конца рабочего дня понедельника 22 февраля 2021 года выпустит директиву летной годности о приостановке эксплуатации этой модификации Boeing 777-200 с двигателями Pratt & Whitney PW4000-112", - добавили в Росавиации.

21 февраля у лайнера авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW4000".