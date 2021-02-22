Россия и ОАЭ могут начать сотрудничество по водородной энергетике

АБУ-ДАБИ, 22 февраля. /ТАСС/. РФ и ОАЭ намерены изучить возможность сотрудничества по водороду, говорится в сообщении российского Минпромторга по итогам участия главы министерства Дениса Мантурова в Международной оборонной выставке IDEX-2021.

"В качестве перспективного направления отмечено применение передовых российских технологий в области оборудования для разведки, добычи и переработки углеводородов. Достигнута договоренность проработать возможности кооперации в сфере водородной энергетики",- говорится в сообщении.

В ходе рабочей поездки в ОАЭ Мантуров встретился с наследным принцем эмирата Абу-Даби, заместителем верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммедом бен Заидом Аль Нахайяном, а также провел встречи с официальными лицами ОАЭ, включая заместителя премьер-министра, министра по делам президентства Мансура бен Заида Аль Нахайяна, министра промышленности и передовых технологий, генерального директора национальной нефтегазовой компании ADNOC Султана бен Ахмеда аль-Джабера и государственного министра по вопросам обороны Мухаммеда бен Ахмеда аль-Баварди.

"В ходе переговоров были обсуждены текущие и перспективные проекты в области промышленной кооперации, в том числе в области производства автомобилей и вертолетов Aurus, создания вертолетов VRT-300 и VRT-500 и создания сверхзвукового пассажирского самолета", - отметил Минпромторг.

Мантуров заявил, что приветствует решение эмиратской стороны одобрить применение российской вакцины на территории ОАЭ и включить "Спутник V" в национальный портфель вакцин, говорится в сообщении.

Российская продукция на IDEX

Министр также ознакомился с российской экспозицией на IDEX, которая занимает площадь свыше 1 200 кв. м, и посетил стенды российских предприятий. На форуме впервые за рубежом была проведена презентация новейшего российского танка "Армата" Т-14. "Алмаз-Антей" впервые представил информационные материалы о зенитной ракетной системе большой дальности "Антей-4000", продолжающей линейку "Антей", и ЗРК "Сосна" (модернизация широко представленного в мире ЗРК типа "Стрела" до нового уровня).

На выставке также были представлены модели автомобилей "Тайфун К-63968", "Тайфун К-53949" и "Торнадо К-53958", макет комплекса противодействия беспилотным летательным средствам "Купол-ПРО", модель патрульного судна проекта 22160 и модель малого ракетного корабля (малый корвет) проекта 22800Э "Каракурт-Э", а также новинки стрелкового вооружения от ОАО "ЗиД", концерна Калашников и ООО "КБИС" (бренд Lobaev Arms).

На IDEX также находится натурный образец первого российского вездехода в комплектации скорая помощь - ШАМАН. Он оснащен всем необходимым медицинским оборудованием и предназначен для транспортировки пациентов.