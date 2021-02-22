Состояние Потанина снизилось больше чем на $1 млрд из-за падения акций "Норникеля"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Состояние совладельца "Норникеля" Владимира Потанина снижалось в понедельник в ходе торгов на $1,2 млрд, следует из данных рейтинга Forbes Real-Time , который обновляется в режиме реального времени.

Отмечается, что капитал миллиардера опускался к 14:15 мск на 3,9% до $30,2 млрд. Это 47-е место в мире и первое в России. На втором месте, согласно рейтингу Real-Time, Алексей Мордашов, состояние которого вместе с семьей оценивается в $28,9 млрд.

Состояние Потанина сократилось вслед за падением акций "Норникеля" после обрушения на принадлежащей компании обогатительной фабрике в Норильске. Котировки компании снижаются второй день подряд в ходе торгов на Московской бирже, сегодня ценные бумаги снижались до 25 812 рублей за бумагу (-4,71%).

Ранее президент "Норникеля" Владимир Потанин заявлял об обрушении здания дробильного цеха Норильской обогатительной фабрики. Потанин сообщил, что "Норникель" ужесточит требования по промышленной безопасности на своих объектах, а также назвал грубое нарушение техники безопасности причиной аварии. В результате происшествия три человека погибли, пятеро пострадали.