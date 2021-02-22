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Биткойн упал более чем на 8%

Цена криптовалюты достигла отметки в $52,914 тыс.
© Вячеслав Прокофьев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Биткойн в ходе торговой сессии снижается на 8,39%, достигая отметки в $52,914 тыс., свидетельствуют данные портала CoinDesk на 15:20 мск.

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Ранее цена криптовалюты росла на 1,97%, до $58,1 тыс., обновив исторический максимум.

Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.

Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото. Пик популярности биткойна отмечен лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, в настоящее время большая часть биткойнов уже "добыта".

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