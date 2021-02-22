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Встреча Путина и Лукашенко в Сочи

Белоруссия компенсирует падение потребления газа из России за счет химпроизводства

Лидер республики Александр Лукашенко подчеркнул, что страна будет потреблять природный газ "во все возрастающих объемах"

СОЧИ, 22 февраля. /ТАСС/. Белоруссия планирует компенсировать сокращение потребления российского газа после ввода в строй БелАЭС за счет развития химического производства в республике. Об этом заявил в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с президентом России Владимиром Путиным.

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"Несмотря на то что мы атомную станцию введем в строй, это примерно минус 5 млрд [куб. м] закупок природного газа. Но мы планируем построить Гродненский азотный комбинат второй. А это природный газ, поэтому мы все равно будем потреблять природный газ во все возрастающих объемах", - сказал Лукашенко. "Если будет ваше поручение проработать вопрос, мы с "Газпромом" готовы этот проект реализовать", - добавил белорусский лидер.

Строительство АЭС ведется в Островце (Гродненская область) по типовому российскому проекту "три плюс" АЭС-2006. БелАЭС будет состоять из двух блоков мощностью по 1 200 МВт. Генподрядчик - "Атомстройэкспорт" (входит в Росатом). Приемка первого энергоблока БелАЭС в эксплуатацию планируется в апреле-мае нынешнего года.

Теги
БелоруссияРоссияВстреча Путина и Лукашенко в Сочи
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