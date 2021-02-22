Полеты 128 самолетов Boeing 777 приостановили после инцидента с двигателем Pratt & Whitney

ТАСС, 22 февраля. Полеты 128 самолетов Boeing серии 777 были приостановлены по всему миру после отказа двигателя одного из таких лайнеров и падения части его обшивки рядом с жилыми домами в городе Брумфилд (штат Колорадо). Об этом сообщило в понедельник агентство France-Presse со ссылкой на официального представителя авиакомпании.

Американский производитель в воскресенье вечером рекомендовал приостановить полеты Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000. Эксплуатирующие эти самолеты компании - United Airlines, японские All Nippon Airways и Japan Airlines, корейская Asiana Airlines - выполнили рекомендацию производителя.

Ранее официальный представитель Boeing сообщил, что в России не используют Boeing 777 с такими двигателями.

Среди российских авиакомпаний самолеты Boeing серии 777 эксплуатируют "Аэрофлот", "Россия", Nordwind, Azur air, "Ираэро", следует из данных портала planespotters.net.

21 февраля у Boeing 777 авиакомпании United Airlines, следовавшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи), во время полета отказал двигатель. Лайнер безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки силового агрегата упала в непосредственной близости от жилых домов.