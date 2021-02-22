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Курс евро на Мосбирже поднялся выше 91 рубля

В последний раз курс евро находился выше этой отметки 4 февраля
© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже поднялся на 1,24% к закрытию предыдущей сессии и достигал 91,0075 рубля, свидетельствуют данные площадки на 16:27 мск.

В последний раз курс евро находился выше 91 рубля 4 февраля 2021 года.

К 16:35 мск курс евро замедлил рост и торговался на уровне 90,935 рубля (+1,16%). В то же время доллар дорожал на 1,12%, до 74,91 рубля.

Стоимость апрельского фьючерса на нефть марки Brent на бирже ICE в Лондоне растет на 0,92% - до $63,49 за баррель. Нефть сорта WTI дорожает на 1,03%, до $59,87 за баррель.

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