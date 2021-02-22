МВФ обеспокоен экономическим неравенством как между странами ЕС, так и внутри государств

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает снижения дохода на душу населения в развивающихся странах Евросоюза к концу 2022 года на 3,8% по сравнению с докризисным прогнозом, в то время как показатели развитых экономик сообщества сократятся лишь на 1,3%. Об этом заявила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева, выступая в понедельник в видеоформате на парламентской конференции ЕС.

"На данный момент мы прогнозируем глобальный рост в 2021 году на уровне 5,5%, а в ЕС - 4,2%. Однако путь к восстановлению крайне неопределенный и, что важнее, неравномерный. Неопределенность связана с продолжающейся гонкой между вирусом и вакцинами, - сказала Георгиева. - Неравномерность же объясняется различием изначальных позиций, экономической структуры и потенциала реагирования, что вызывает неравенство в росте как между странами, так и внутри самих государств". По мнению главы фонда, мировой локдаун прошлого года может превратиться в глобальное неравенство 2021 года.

"Различия особенно глубоки в развивающихся странах, половина из которых привыкла догонять по уровню дохода своих более богатых соседей. Сейчас они еще больше отстают. Это также риск для ЕС, - обратила внимание она. - Туристические направления испытали более значительные сокращения: более 9% в прошлом году в Испании, Италии, Греции по сравнению со средним сокращением в ЕС на уровне 6,4%".

"Мы прогнозируем, что к концу 2022 года доход на душу населения в развивающихся странах Центральной и Восточной Европы будет на 3,8% ниже докризисных ожиданий, тогда как показатели развитых экономик Евросоюза сократятся лишь на 1,3%. Мы также наблюдаем растущие различия внутри самих стран, причем в форме наихудшего неравенства", - сказала глава фонда.

Выход из кризиса

Георгиева видит в процессе мировой вакцинации ключ к экономическому восстановлению и преодолению неравенства. "Наращивание производства и распространения вакцин критически важно. Кроме того, необходимы дополнительное финансирование обеспечения [доз] препаратов, логистика, своевременное перераспределение избыточных поставок. Здесь необходимо сотрудничать", - убеждена глава МВФ.

Директор организации призвала продолжать поддержку бизнеса и граждан до выхода из кризиса в сфере здравоохранения. Георгиева также считает важным в плане реагирования движение в сторону цифровизации экономики и использование так называемых зеленых технологий.