Контракт на транзит газа из России по Румынии прекратил действие

БУХАРЕСТ, 22 февраля. /ТАСС/. Контракт на транспортировку природного газа по территории Румынии в третьи страны, заключенный с "Газпром экспорт" и действительный до 31 декабря 2023 года, прекращает действие по согласию обеих сторон. Об этом говорится в сообщении, распространенном в понедельник румынской компанией "Трансгаз".

"Интенсивные переговоры между Еврокомиссией, компаниями "Трангсгаз" и "Газпром экспорт" конкретизировались в Соглашении о прекращении действия исторического контракта между "Трансгаз" и "Газпром экспорт", заключенного для транспортировки природного газа по газопроводу Т3 на территории Румынии в третьи страны", - указывается в сообщении.

"Соглашение имеет особую важность, - отмечается в нем, - так как создает предпосылки для применения европейских норм при резервировании мощностей для транспортировки природного газа по транзитным газопроводам Т2 и Т3 и в то же время обеспечивает оптимальную защиту финансовых интересов "Трансгаз", которые вытекали из исторического контракта по транспортировке природного газа по транзитному газопроводу Т3".

Соглашение о прекращении действия контракта между "Трансгаз" и "Газпром экспорт" создает необходимые условия для обеспечения свободного доступа третьих сторон к резервированию мощностей на транзитных газопроводах Т2 и Т3, подчеркивается в сообщении "Трансгаз", обеспечивает получение оставшихся средств от реализации контракта и "создает предпосылки для повышения степени использования румынской инфраструктуры по транспортировке природного газа".

Компания "Трансгаз" контролируется румынским государством на 58,5%, она обеспечивает транспортировку 90% потребляемого в Румынии газа.