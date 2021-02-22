Huawei представила смартфон Mate X2 с гибким дисплеем

ПЕКИН, 22 февраля. /ТАСС/. Китайская компания Huawei представила в понедельник новейший флагманский смартфон с гибким дисплеем Mate X2. Как говорится в сообщении компании, цена наиболее бюджетной комплектации устройства составит 17 999 юаней (около $2,8 тыс.).

По своей конструкции смартфон напоминает книгу: диагональ внутреннего гибкого экрана - 8,01 дюйма, внешнего - 6,45 дюйма. Это позволит использовать его как в раскрытом виде, так и в закрытом.

Устройство работает на процессоре Kirin 9 000. Смартфон может работать с двумя активными сим-картами. Он оборудован аккумуляторной батареей емкостью 4 500 миллиампер-часов, которая поддерживает быструю зарядку мощностью 55 Вт.

Смартфон оснащен 50-мегапиксельной камерой Leica с 10-кратным оптическим зумом, а также 16-мегапиксельной видеокамерой с возможностью макросъемки на фокусном расстоянии в 2,5 см.

Продажи Huawei Mate X2 в Китае стартуют 25 февраля. Версия с 256 гигабайтами внутренней памяти будет продаваться по цене 17 999 юаней ($2,8 тыс), а с 512 гигабайтами - за 18 999 юаней (около $2 950).