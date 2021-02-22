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Министр финансов США назвала биткойн неэффективным и ненадежным механизмом

Джанет Йеллен считает, что криптовалюта может использоваться в различных нелегальных схемах и сильно подвержена колебаниям

НЬЮ-ЙОРК, 22 февраля. /ТАСС/. Криптовалюта биткойн остается неэффективным инструментом для финансовых операций, который может использоваться в различных нелегальных схемах и очень подвержен колебаниям. Такое мнение выразила в понедельник министр финансов США Джанет Йеллен в интервью газете The New York Times в формате онлайн-трансляции.

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"Я не думаю, что биткойн широко используется в качестве механизма для транзакций, - сказала она, отвечая на вопрос о возможности появления в США собственной цифровой валюты. - Я опасаюсь, что он часто применяется в нелегальных схемах. Это очень неэффективный инструмент для проведения транзакций. К тому же он очень сильно подвержен колебаниям, так что инвесторы могут пострадать".

Йеллен при этом не отвергла полностью идею цифровой валюты в США. По ее мнению, она могла бы облегчить многим американцам доступ к финансовым операциям. Однако министр подчеркнула, что многие вопросы, связанные с применением таких средств, следует тщательно изучить. "Специалисты Федеральной резервной системы работают с исследователями из Массачусетского технологического института над этими вопросами, - указала она. - Надо проанализировать, какое влияние это может оказать на банковскую систему, приведет ли к значительному перемещению депозитов из банков, не ударит ли по финансовой стабильности, не помешает ли борьбе с отмыванием денег".

Теги
СШАЙеллен, Джанет
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