СМИ: грузооборот порта Янпу на Хайнане до конца года возрастет в 1,5 раза

ХАЙКОУ /Китай/, 22 февраля. /ТАСС/. Пропускная способность международного порта Янпу на северо-западном побережье южнокитайского острова Хайнань в текущем году увеличится в 1,5 раза и составит 1,6 млн стандартных 20-футовых контейнеров. Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

По данным издания, морской терминал уже принял первую партию современного оборудования, которое позволит существенно увеличить регулярный поток товаров. Инвестиции в проект по повышению грузооборота составили 780 млн юаней (порядка $120 млн по текущему курсу). Ожидается, что в апреле начнется очередной этап строительства, а также установка новых устройств и механизмов на причалах.

"Нам необходимо ускорить рабочий процесс, в связи с чем для реализации проекта будут задействованы дополнительные людские и материальные ресурсы", - заявил секретарь парткома компании-оператора порта Чжоу Цзюньпин. Как он подчеркнул, интенсивное развитие Янпу позволит повысить эффективность стратегии по формированию Хайнаньского порта свободной торговли.

Согласно официальной статистике, грузооборот Янпу в прошлом году вырос на 44%, превысив 1 млн стандартных контейнеров.

Янпу играет ключевую роль в развитии транспортно-логистической сети Китая. В 2020 году ВВП этого экономического района, на территории которого постоянно проживают более 89 тыс. человек, превысил 27,9 млрд юаней ($4,3 млрд), увеличившись на 10,5%. В соответствии со "Всеобъемлющим планом по формированию нового интегрированного морского и сухопутного коридора" Госкомитета по делам развития и реформ КНР, к 2035 году порт превратится в ключевой пункт по распределению товаропотока из различных регионов страны в Юго-Восточную Азию и Океанию, Европу и Северную Америку. Ожидается, что уже к 2025 году он станет крупным региональным транспортным узлом, через который ежегодно будет проходить до 5 млн контейнеров в год.