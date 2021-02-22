Набиуллина порекомендовала начинающим инвесторам "не класть все яйца в одну корзину"

МОСКВА, 22 февраля. /ТАСС/. Глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина посоветовала начинающим инвесторам не вкладывать последние деньги в акции, а также не делать ставку на ценные бумаги лишь одной компании.

"Нельзя последние деньги нести на рынок. У вас всегда должны быть сбережения. Не класть все яйца в одну корзину, безусловно. Не инвестировать, во всяком случае для начинающих инвесторов, на заемные деньги. Когда предлагают большую доходность, надо обязательно смотреть, какие риски", - сказала она в интервью программе "Вести" на телеканале "Россия-1".

"Предыдущая доходность - это необязательно будущая доходность", - подытожила Набиуллина.

Финграмотность

Пробный тест Центрального банка России на финансовую грамотность смогли пройти чуть более 50% студентов профильного вуза, сообщила Набиуллина.

"Мы, например, проводили анализ-тестирование среди студентов одного из вузов с финансовым профилем. Оказалось, что только чуть больше 50% смогли правильно ответить на тесты", - сказала она.

Набиуллина также прокомментировала уровень финансовой грамотности среди россиян и высказалась о растущем числе начинающих инвесторов. "Проблема такая, что массовый интерес к фондовому рынку без достаточных знаний, по советам знакомых, по рекламе в интернете. Люди начинают вкладываться в достаточно сложные продукты", - отметила глава ЦБ.

Она также рассказала о тестировании для начинающих инвесторов. "Прежде чем человек покупает более сложные бумаги, он должен пройти тест. Если он не пройдет тестирование, закон сейчас предполагает, что он сможет купить этот продукт, но на определенную сумму - не больше 100 тыс. рублей", - пояснила Набиуллина.

В январе 2021 года ЦБ ввел временный (до подготовки перечня приемлемых сложных продуктов) запрет на инвестиции неквалифицированных инвесторов в сложные финансовые инструменты до начала тестирования их квалификации. Под запрет не попадают гособлигации, ценные бумаги с ипотечным покрытием, ряд других облигаций и биржевых производных финансовых инструментов.