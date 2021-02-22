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США внесли связанное с "Северным потоком - 2" судно "Фортуна" в новый список санкций

В этот список также попал собственник судна - компания "КВТ-Рус"
Трубоукладочная баржа "Фортуна" Jens Buettner/dpa via AP
Описание
Трубоукладочная баржа "Фортуна"
© Jens Buettner/dpa via AP

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Власти США внесли еще в один санкционный список судно "Фортуна", которое задействовано в строительстве газопровода "Северный поток - 2", и его собственника - компанию "КВТ-Рус". Это следует из сообщения, размещенного в понедельник на сайте американского Минфина.

19 января предыдущая администрация США объявила об ограничительных мерах в отношении "Фортуны" и "КВТ-Рус". Тогда рестрикции были введены в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Сейчас же на сайте Минфина указано, что "Фортуна" и "КВТ-Рус" также находятся в санкционном списке в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).

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