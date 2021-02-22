{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

С начала пандемии в США закрылись 400 тыс. предприятий малого бизнеса

Еще миллионы "держатся на волоске", заявил американский лидер Джо Байден

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Около 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись в США с начала пандемии, еще миллионы "держатся на волоске". Об этом заявил в понедельник в Белом доме президент США Джо Байден.

"Предприятия малого бизнеса - двигатели нашего экономического прогресса <...>, но они оказываются раздавленными. 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись, еще миллионы держатся на волоске", - сказал Байден. В ходе выступления он объявил о ряде изменений, вносимых администрацией в программы оказания помощи малому бизнесу в условиях пандемии.

Теги
СШАПандемия COVID-19
США внесли связанное с "Северным потоком - 2" судно "Фортуна" в новый список санкций
В этот список также попал собственник судна - компания "КВТ-Рус"
Читать полностью