С начала пандемии в США закрылись 400 тыс. предприятий малого бизнеса

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Около 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись в США с начала пандемии, еще миллионы "держатся на волоске". Об этом заявил в понедельник в Белом доме президент США Джо Байден.

"Предприятия малого бизнеса - двигатели нашего экономического прогресса <...>, но они оказываются раздавленными. 400 тыс. предприятий малого бизнеса закрылись, еще миллионы держатся на волоске", - сказал Байден. В ходе выступления он объявил о ряде изменений, вносимых администрацией в программы оказания помощи малому бизнесу в условиях пандемии.