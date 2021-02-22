В ЕС не стали обсуждать санкции против "Северного потока - 2"

СТОКГОЛЬМ, 22 февраля. /ТАСС/. Министры иностранных дел Евросоюза на своей встрече в понедельник не стали обсуждать включение запрета на строительство газопровода "Северный поток - 2" в пакет санкций против России за ситуацию вокруг Алексея Навального, хотя такую задачу парламент Швеции возложил на главу МИД королевства Анн Линде. Об этом она сообщила в интервью агентству ТТ.

"Такова позиция Швеции, - отметила Линде. - Но несколько стран указали, что считают это неуместным, поскольку речь идет об энергетических вопросах и не следует подвергать санкциям, как сказал кто-то, 150 европейских компаний и вводить санкции, которые ударят по Европе и Германии".

Шведский министр положительно отозвалась об участии во встрече в онлайн-режиме нового госсекретаря США Энтони Блинкена. "Это замечательно - опытный министр иностранных дел, который знает ЕС и Европу, который участвовал в переговорах по соглашению с Ираном и который неоднократно заявлял: "Это сложно, нет легких решений". Слышать такое от американца сегодня - это фантастика", - считает Линде.