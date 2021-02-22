США заявили, что продолжат изучать возможность новых санкций против "Северного потока - 2"

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжат отслеживать ситуацию с газопроводом "Северный поток - 2" с целью изучения возможности введения новых ограничительных мер. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы продолжаем следить за деятельностью, направленной на завершение и сертификацию проекта трубопровода, и если такая деятельность будет иметь место, то мы примем решение относительно применимости санкций", - сказала она.

При этом, по словам Псаки, "санкции - только один из множества важных инструментов обеспечения энергетической безопасности": Вашингтон будет "также работать с союзниками и партнерами с целью укрепления энергетической безопасности Европы". В детали планов она вдаваться не стала.

Как следует из сообщения, размещенного на сайте американского Минфина, власти США в понедельник внесли еще в один санкционный список судно "Фортуна", которое задействовано в строительстве "Северного потока - 2", и его собственника - компанию "КВТ-Рус".

Еще 19 января предыдущая администрация США объявила об ограничительных мерах в отношении "Фортуны" и "КВТ-Рус" в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Теперь "Фортуна" и "КВТ-Рус" также вносятся в санкционный список в рамках закона "О защите энергетической безопасности Европы" (Protecting European Energy Security Act, PEESA).