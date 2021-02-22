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США заявили, что их меры по "Северному потоку - 2" не будут сюрпризом для партнеров в ЕС

ВАШИНГТОН, 22 февраля. /ТАСС/. Возможные действия США в отношении проекта газопровода "Северный поток - 2" не станут сюрпризом для европейских партнеров Вашингтона. Об этом заявил в понедельник на брифинге глава пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

"Как уже говорилось, в целом относительно каждой проблемы или возможности, с которыми мы сталкиваемся, мы намерены <...> [действовать] в тесной координации, консультируясь с нашими союзниками и партнерами. Думаю, будет справедливо сказать, что ничего из того, что мы станем делать в этом контексте (в отношении "Северного потока - 2" - прим. ТАСС), не окажется сюрпризом для наших ближайших союзников и партнеров", - сообщил он.

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