Индекс Nasdaq упал на закрытии бирж США почти на 2,5%

НЬЮ-ЙОРК, 23 февраля. /ТАСС/. Индекс Nasdaq, отражающий состояние котировок акций высокотехнологичных компаний, упал в понедельник на бирже в Нью-Йорке почти на 2,5%, два других ключевых индекса - Dow Jones и S&P 500 - изменились не столь значительно.

Согласно данным на сайте нью-йоркской фондовой биржи, Dow Jones поднялся на 27,37 пункта (+0,09%), до уровня 31 521,69. S&P 500 понизился на 30,21 пункта (-0,77%), до отметки 3 876,50. Nasdaq снизился на 341,41 пункта (-2,46%), до 13 533,05.

Стоимость фьючерсов на нефть марки WTI выросла на 2,45%, до $61,69 за баррель. Стоимость фьючерсов на золото повысилась до $1 807,40 за тройскую унцию, поднявшись на 1,69%.

Падение индекса Nasdaq, а вместе с ним и котировок акций крупнейших высокотехнологичных компаний связано с опасениями инвесторов, что этот сектор экономики уже перегрет ростом последних нескольких недель, отмечает газета The Wall Street Journal. Игроки на рынке предпочли в понедельник вкладывать средства в промышленность и казначейские облигации.