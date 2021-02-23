{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Минтруде планируют расширить списки работ, дающие право на досрочную пенсию

В ведомстве предлагают включить в этот перечень периоды профобучения и дополнительного профобразования работников, пишет "Российская газета"
© Михаил Соколов/ТАСС

МОСКВА, 23 февраля. /ТАСС/. Минтруд РФ предлагает включить в списки работ, дающие право на досрочную пенсию, периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников. Об этом во вторник пишет "Российская газета" со ссылкой на проект постановления правительства, разработанный ведомством.

На эту тему
Выпуск 13: Как жить на пенсии?

Как сообщает издание, Минтруд РФ разработал проект постановления правительства, вносящий изменения в списки работ, производств, профессий, должностей, специальностей и учреждений (организаций), с учетом которых досрочно назначается страховая пенсия по старости. Так, по данным газеты, в такие списки предлагается включить периоды профессионального обучения и дополнительного профессионального образования работников, являющиеся условием выполнения сотрудниками определенных видом деятельности. В эти периоды, отмечает издание, за сотрудниками сохраняются их рабочие места и заработная плата, а работодатели отчисляют за обучающихся работников взносы на обязательное пенсионное страхование.

На данный момент время обучения сотрудников для дальнейшей квалифицированной работы не включается в общий стаж работы. Право на досрочный выход на пенсию имеют работники вредных и опасных условий труда (например, шахтеры, спасатели), педагоги, врачи, представители некоторых творческих профессий за выслугу лет, а также жители Севера.

В 2018 году был принят закон об изменении пенсионной системы в РФ, согласно которому пенсионный возраст был увеличен на пять лет: с 60 до 65 лет - для мужчин, с 55 до 60 лет - для женщин. Постепенное повышение пенсионного возраста началось в 2019 году. Переходный период продлится до 2028 года.

Теги
Россия
Пандемия COVID-19
Профильный комитет Палаты представителей США одобрил стимулирование экономики на $1,9 трлн
В его поддержку высказались 19 демократов, против - 15 республиканцев
Читать полностью