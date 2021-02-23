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Ситуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000

Власти США назвали возможную причину инцидента с Boeing 777

По словам главы Национального совета по безопасности на транспорте США Роберта Самуолта, он мог произойти из-за усталости металла
Boeing 777 Chad Schnell via AP
Описание
Boeing 777
© Chad Schnell via AP

ВАШИНГТОН, 23 февраля. /ТАСС/. Инцидент с самолетом Boeing 777 21 февраля мог произойти из-за усталости металла (накопление повреждений в материале) двигателя. Об этом сообщило в понедельник вечером агентство Reuters со ссылкой на главу Национального совета по безопасности на транспорте США Роберта Самуолта.

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По словам чиновника, лопасти двигателя Pratt & Whitney PW 4000 будут во вторник изучены в лаборатории производителя под надзором специалистов регулятора.

Вместе с тем, по словам Самуолта, инцидент не связан с неконтролируемым отказом двигателя.

21 февраля у лайнера американской авиакомпании United Airlines, летевшего из Денвера (штат Колорадо) в Гонолулу (штат Гавайи) во время полета произошел отказ двигателя. Самолет безопасно вернулся в аэропорт вылета, однако крупная деталь обшивки авиалайнера упала в непосредственной близости от жилых домов. После инцидента United Airlines заявила, что "в качестве меры предосторожности незамедлительно отзывает на временной основе из эксплуатации 24 самолета Boeing 777 с двигателями Pratt & Whitney PW 4000".

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СШАСитуация вокруг самолетов Boeing 777 с двигателем PW4000
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