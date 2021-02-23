"Спутник V" прошел процедуру регистрации в Киргизии

БИШКЕК, 23 февраля. /ТАСС/. Российская вакцина от коронавируса "Спутник V" официально прошла процедуру регистрации в Киргизии. Об этом сообщил во вторник Минздрав республики.

"Департаментом лекарственных средств и медицинских изделий выдано регистрационное удостоверение на комбинированную векторную вакцину для профилактики коронавирусной инфекции, вызываемой вирусом SARS-CoV-2, "Гам-ковид-вак" ("Спутник V")", - говорится в сообщении.

Как отмечает Минздрав, регистрация вакцины "Спутник V" позволит в ближайшее время начать вакцинацию населения.

Как заявил ранее министр здравоохранения Киргизии Алымкадыр Бейшеналиев, республика направила в РФ заявку на получение 500 тыс. доз вакцины "Спутник V". Обсуждается вопрос о ее производстве на территории Киргизии, которая в рамках программы COVAX также рассчитывает получить 1,2 млн доз вакцин. По словам министра, в марте ожидается поступление первых 504 тыс. доз от британско-шведской компании AstraZeneca.

С начала пандемии в Киргизии выявлено более 85 тыс. инфицированных коронавирусом, 82,5 тыс. из них выздоровели, 1,45 тыс. умерли. За год в республике, в которой проживают 6,5 млн человек, были зафиксированы две вспышки распространения коронавируса: первая - в конце июня прошлого года, когда медики ежедневно регистрировали 900 - 1,2 тыс. случаев за 24 часа; вторая - в конце прошлого года, тогда количество инфицированных составляло около 300 в день. В стране продолжает действовать объявленный в марте 2020 года режим чрезвычайной ситуации.