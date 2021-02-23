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Пандемия COVID-19
Обновлено 

Первую партию "Спутника V" доставили в Мексику

Препарат будут применять для вакцинации пожилых людей

МЕХИКО, 23 февраля. /ТАСС/. Мексика получила первую партию российской вакцины от коронавируса "Спутник V". Как передает корреспондент ТАСС, доставивший ее самолет совершил в понедельник поздно вечером посадку в международном аэропорту Мехико.

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В состав делегации, встретившей груз, вошли представители властей латиноамериканской страны и сотрудники посольства РФ.

Разработанный Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи препарат будут применять в Мексике для вакцинации пожилых людей. Прививочная кампания с использованием "Спутника V" начнется в столичных округах Истакалько, Тлауак и Сочимилько 24 февраля.

Мексиканские власти с конца декабря 2020 года использовали свыше 1,73 млн доз вакцин от коронавируса производства американской компании Pfizer и британско-шведской AstraZeneca для защиты медицинского персонала и пожилого населения соответственно. Обе дозы препарата Pfizer к настоящему времени получили 456,2 тысячи сотрудников сферы здравоохранения.

Теги
МексикаРоссияПандемия COVID-19
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