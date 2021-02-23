Хайнань в 2020 году занял лидирующее место в КНР по регистрации иностранных судов

ХАЙКОУ /Китай/, 23 февраля. /ТАСС/. Южнокитайская провинция Хайнань в 2020 году заняла первое место среди регионов Китая по количеству и общему тоннажу зарегистрированных международных судов. Об этом сообщила газета "Хайкоу жибао".

По данным издания, администрация острова за минувший год присвоила идентификационные номера и внесла в реестр 22 плавающих средства. По данному показателю Хайнань обошел все национальные зоны свободной торговли, которых в Китае уже насчитывается более 20. Общий тоннаж судов, прошедших регистрацию в провинции, превысил 3,5 млн тонн, что также стало максимальным результатом по стране.

Как прокомментировали местные власти, Хайнань продолжит улучшать деловую среду для логистических компаний и коммерческих организаций, занимающихся морскими перевозками. В связи с этим были упрощены процедуры и проведена реформа в области сертификации. В итоге на прохождение формальностей у предприятий стало уходить примерно на 82% меньше времени, чем прежде.

Иностранные суда на Хайнане проходят регистрацию в порту Янпу, который расположен на северо-западном побережье. В 2020 году, несмотря на пандемию коронавируса, он заметно увеличил грузооборот - на 44%, до более чем 1 млн стандартных 20-футовых контейнеров. За 12 месяцев суда посетили эту гавань около 21 тыс. раз, что почти на 13% больше, чем в 2019 году.