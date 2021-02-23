Премьер Белоруссии заявил, что экономика страны выстояла в условиях внешнего давления

МИНСК, 23 февраля. /ТАСС/. Экономика Белоруссии по итогам 2020 года показала устойчивую работу в условиях внешнего давления и ряда негативных внутренних факторов. Об этом заявил во вторник премьер-министр страны Роман Головченко на заседании правительства.

"Несмотря на то, что все мысленно живем в текущем году, должны правильно оценить и извлечь уроки из итогов нашей работы в 2020 году. Несмотря на беспрецедентное давление как внешних, так и внутренних факторов, обеспечена устойчивая работа экономики", - цитирует главу правительства издание "СБ. Беларусь сегодня".

Головченко сообщил, что в начале нынешнего года белорусская экономика демонстрирует хорошую динамику. "ВВП за январь составил 101,3% (рост по сравнению с соответствующим периодом прошлого года - прим. ТАСС). Неплохой результат достигнут в промышленности - 108,5%, сельском хозяйстве - 100,2%", - уточнил премьер. Вместе с тем, добавил он, объем инвестиций складывается пока ниже уровня прошлого года - 94,7%.

Правительство Белоруссии планирует в 2021 году обеспечить рост ВВП на 1,8%.