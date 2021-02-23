В Казахстане заявили, что все объекты газотранспортной системы работают в штатном режиме

НУР-СУЛТАН, 23 февраля. /ТАСС/. Все объекты казахстанской газотранспортной системы после аварии на магистральном газопроводе в России работают в штатном режиме. Об этом сообщила во вторник пресс-служба Министерства энергетики Казахстана.

"23 февраля 2021 года произошел разрыв на 108-м км магистрального газопровода (МГ) "Союз" на территории РФ. В связи с этим остановлена подача газа по МГ "Союз" и МГ "Оренбург - Новопсков", которые проходят по территории Республики Казахстан. Соответственно прекратился транзит российского газа и поставка карачаганакского газа с Оренбургского ГПЗ", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, для газоснабжения потребителей Западно-Казахстанской области идут работы по перенаправлению ресурсов с магистрального газопровода "Средняя Азия - Центр". "Все объекты газотранспортной системы Республики Казахстан работают в штатном режиме. Ситуация находится под контролем Министерства энергетики Республики Казахстан", - отметили в пресс-службе.

Взрыв на газопроводе в Илекском районе Оренбургской области произошел утром во вторник. По данным Минэнерго РФ, после взрыва транзит газа в Казахстан был прекращен.